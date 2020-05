Ulmefilm või tippspordi reaalne tulevik? Eralennukiga erasaarele miljonite silma alla võitlema

Tippsport on hakanud vaikselt avanema. Siiski tuleb siinkohal märkida, et praegu toimuvad võistlused riigisiseselt ning suurtest rahvusvahelistest jõuproovidest ainult unistatakse. Nii loodab Euroopa Jalgpalli Liit UEFA alles augustis läbi viia Meistrite liiga otsustava faasi. Mõned alad ei soovi aga nii kaua oodata ning tahavad juba suve alguses maailma parimad ühte kohta kokku tuua. Nagu selgub, siis selleks on vaja eralennukeid ning ka erasaart.