UFC-võitleja isa viimased laused surivoodil: poeg, ära tule koju

Veebruarikuus tuli teade, et mehe isa on surivoodil. Sato, kes oli samal ajal Ameerika Ühendriikides, ostis kohe pileti Jaapanisse. Koroonaviiruse tõttu lend aga tühistati. “Ma treenisin sel ajal USA-s. Ta ütles mulle telefonis, et ma ei tuleks ja ma peaksin jääma laagrisse ning treenima edasi. Ma võtsin teda kuulda ja võitsin nüüd matši,” kirjutas Sato oma sotsiaalmeediasse.

30-aastase jaapanlase jaoks oli tegu karjääri kolmanda professionaalse võitlusega.