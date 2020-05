UFC ülekanded Eestis! TV3 Grupp alustas koostööd UFC-sarjaga

UFC alustab taas sel laupäeval, 9. mail (Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul) kergkaalu vahetiitli heitlusega Tony Fergusoni ja Justin Gaethje vahel.

Ulatuslik UFC kajastus hõlmab laialdast kohalikus keeles spordikommentaare, üle 100 tunni UFC originaal- ja arhiivimaterjale, erisisu Baltikumi vaatajatele ja palju muud.

TV3 Grupp annab ala fännidele võimaluse jälgida UFC-d ja nende parimaid sportlasi nagu Jon Jones, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Henry Cejudo, Israel Adesanya, Tony Ferguson ja teised.

UFC rahvusvahelise sisu vanemasepresident David Shaw kommenteeris: “TV3 grupil on ideaalne platvorm, et tuua UFC sisu suure publikuni üle kogu Baltikumi. Mis saaks olla parem aeg koostööga alustamiseks kui üks aasta oodatumaid matše. Ootame põnevusega UFC brändi kasvu Euroopas ja kogu möllu otseülekandes fännideni viimist läbi TV3 Spordi ja Go3.”

“Meil on väga hea meel eksklusiivse koostöölepingu sõlmimise üle. Soovime Baltikumi MMA fännidele pakkuda unikaalset vaatajakogemust," rääkis Raimonds Zeps, TV3 Grupi spordisisu juht. "UFC-st on saanud spordimaailmas väga suur bränd ja see läheb kokku meie eesmärgiga näidata klientidele maailma parimaid spordisündmusi. UFC on ka esimene suurem spordivõistlus, mis kriisiajal naaseb ja pakub seega fännidele kauaoodatud emotsioone ja elevust. Samal ajal jälgivad kõik asjassepuutuvad inimesed rangeid tervise- ja ohutusstandardeid.”

UFC naaseb sel laupäeval Jacksonville´i Florida osariigis viimase aja põnevaimate nimedega. Kergkaalu tabelis 1. kohta hoidev Tony Ferguson ja 4. kohal olev Justin Gaethje lähevad vastamisi kergkaalu vahetiitli nimel. Teises põhimatšis loodab Henry Cejudo tõestada, et ta on UFC kääbuskaalu kõigi aegade parim tšempion alistades mitmekordse varasema tiitlihoidja Dominick Cruzi. Ülekanne algab Eesti aja järgi kell 5.00 pühapäeva varahommikul matšidega, kus astub üles ka raskekaalu nokaudimeister Francis Ngannou. Põhimatš Ferguson vs Gaethje algab orienteeruvalt 7.00.

Eesti, Läti ja Leedu fännid saavad UFC 249: FERGUSON vs. GAETHJE vaadata eksklusiivselt otseülekandes telekanalilt TV3 Sport ja voogedastusplatvormilt Go3: go3.tv/.