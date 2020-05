UFC tšempioni Nurmagomedovi treenerist isa on Moskva haiglas koomas

57-aastane Abdulmanap toimetati kõigepealt kopsupõletiku kahtlusega Dagestani haiglasse, kuid viidi eelmisel nädalal üle Moskvasse.

"Abdulmanapi seisund on halb. Ta on Moskvas ja koomas," ütles Sport-Expressi allikas. "Teda ei ravitud Dagestanis õigesti ning tekkisid komplikatsioonid. Nad lennutasid ta Moskvasse, ta on sealses sõjaväehaiglas. Ta on seal üksinda. Perel ei lubata teda külastada."

Kuuldusi kinnitas Khabibi pikaaegne sõber ja treeningpartner Islam Mahhatšev, kes ütles täna Instagram Live'i vahendusel: "Ta on Moskvas ja kriitilises seisus."

Habib Nurmagomedov sai pühapäeval teada oma järgmise vastase, kui õiguse tiitliomanik välja kutsuda teenis Floridas Jacksonville'ist tühjade tribüünide ees Tony Fergusoni alistanud Justin Gaethje.