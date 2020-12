UFC tšempion kaitseb meistritiitlit teist korda kolme nädala jooksul

32-aastane ja 165cm pikk Figueiredo kaitseb oma tiitlit, mille sai eelmise aasta juulis toimunud lahingus ameeriklase Joseph Benavidez’iga. Ta kaitseb seekord tiitlit juba teist korda vaid kuu aja jooksul - 21 päeva tagasi alistas ta ameeriklase Alex Perez’i.

MMA karjääri jooksul on brasiillane saanud vaid ühe kaotuse, seda kohtunike otsusega 2019. aasta märtsis kaasmaalase Jussier Formiga vastu. Figueiredol on ette näidata 20 võitu (neist 9 nokaudiga).

27-aastane ja 170cm pikk Brandon Moreno on UFC kärbeskaalu edetabeli esimesel kohal ja valmis meistrivöö üle võtma. Mehhiklane on väga heas vormis, ta on võitnud kolm matši järjest. Viimati alistas ta ameeriklase Brandon Royvali.

Morenol on 18 võitu (3 nokaudiga) ja viis kaotust. Moreno trump on maadlus ja Figueiredol käelöögid püstivõitluses.

Seda kõrgetasemelist lahingut kannavad üle telekanal TV3 Sport ja voogedastusteenus Go3. Ülekanne algab pühapäeval, 13. detsembril kell 05.00. Põhimatši Figueiredo vs Moreno näeb orienteeruvalt kella 8 ajal, enne seda toimub neli eelmatši.

Eelmatšides võitleb üks maailma parimaid kergkaallaseid, endine UFC vahetiitli hoidja Tony Ferguson kuni 70,3kg kategoorias brasiillase Charles Oliveiraga. Oliveira lööb praegu laineid, kuna on võitnud juba seitse matši järjest. Ferguson on hetkel tabeli kolmas ja Oliveira seitsmes.

Huvitav peaks olema ka raskekaalu (kuni 120,2kg) duell, kus katsuvad jõudu endine tšempion Brasiiliast, Junior dos Santos ja prantslane Cyril Gane. Esimene neist on raskekaalu edetabelis seitsmes ja teine 14. kohal.