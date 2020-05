UFC tähe Nurmagomedovi isa viidi südameprobleemide tõttu erilennuga haiglasse

Venemaa meedia teatel sattus Abdulmanap Nurmagomedov kodus Dagestanis haiglasse juba kaks nädalat tagasi kopsupõletiku tõttu. 57-aastase Nurmagomedovi seisund paranes ning ta pääses peagi kodusele ravile. Möödunud nädalavahetusel sattus mees aga taas haiglasse.

"Rääkisin mõned päevad tagasi Abdulmanapiga. Ta ütles, et kõik on hästi ja ta on taastumas," avaldas Habib Nurmagomedovi nõbu, samuti vabavõitlusega tegelev Umar Nurmagomedov. "Kuid 3. mail helistas mulle üks tema lähisugulane, kes ütles, et Abdulmanap viidi erilennuga Moskvasse haiglasse. Teda olid vahepeal tabanud südameprobleemid."

Umar Nurmagomedov lisas, et tema onu seisund on nüüdseks stabiliseerunud, kuid ta viibib jätkuvalt haiglaravil.