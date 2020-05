UFC tähe Habib Nurmagomedovi isa ärkas koomast üles

Abdulmanap toimetati kõigepealt kopsupõletiku kahtlusega Dagestani haiglasse, kuid viidi eelmisel nädalal üle Moskvasse. Moskvas venelase seisund halvenes ning ta viidi kunstliku kooma. Neljapäeval tehti mehele südameoperatsioon, mille järel ta tuli teadvusele.

"Ta tuli täna teadvusele tagasi, kuid ta pole veel ühtegi sõna öelnud," rääkis Venemaa meediale Nurmagomedovi perekonnasõber Ramazan Rabadanov.

Moskvast tulevate teadete kohaselt on 57-aastane Nurmagomedov nüüdseks stabiilses, kuid jätkuvalt tõsises seisundis.

Kogu UFC maailm on raskel ajal Nurmagomedovile perele toetust avaldanud. Teiste hulgas on tuge pakkunud ka Iirimaa täht Conor McGgregor. "Palvetan Abdulmanap Nurmagomedovi tervise eest. Mees, tänu kellele on tulnud rohkem maailmameistreid, kui me isegi teame. Tõeline vabavõitluse geenius! Väga kahju on seda uudist kuulda," kirjutas iirlane Twitteris.