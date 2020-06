UFC superstaari Nurmagomedovi isa sai koroonaviirusest jagu, kuid viibib jätkuvalt intensiivravil

Abdulmanap viidi aprilli lõpus kopsupõletiku kahtlusega Dagestani haiglasse, kuid toimeti sealt peagi üle Moskvasse, kus tal tuvastati ühtlasi koroonaviirus. Moskvas venelase seisund halvenes ning ta viidi kunstliku kooma. Mai keskel tehti venelasele südameoperatsioon, mille järel ta tuli teadvusele. Vahepeal juba taastumismärke näidanud 57-aastase treeneri tervis halvenes järsult ning ta langes taas kooma, millest ta tuli välja juuni keskpaigas.

"Tema seisund on tõsine, ta on jätkuvalt intensiivravil," rääkis Habib Nurmagomedov. "Ta on koroonaviirusest jagu saanud, kuid see viirus tekitas komplikatsioone tema neerudele ja südamele. Viiruse enda pärast ei pea enam muretsema, kuid komplikatsioonide pärast küll."

Nurmagomedov lisas, et külastab enda isa haiglas igapäevaselt. "Ta tunneb mind ära, kuid otsest suhtlust meie vahel pole. Küsin temalt, kas ta tunneb mind ning ta annab märkidega sellest teada," rääkis venelane, kiites Moskva sõjaväehaigla arste. "Siin on maailma ühed parimad arstid. Ravi pärast ma ei muretse, olen neile väga tänulik."