UFC raskekaalu legend Overeem läheb vastamisi tõusva staariga

Seda intrigeerivat võitlust näeme otseülekandes pühapäeva varahommikul kanalil TV3 Sport 2 ja veebis go3.tv. Ülekanne Las Vegasest algab kell 3.00 eelmatšidega. Põhimatš Sakai - Overeem algab orienteeruvalt 5.30 ajal.

Overeem on 40-aastane, kuid endiselt ohtlik. Viimasest neljast matšist on ta võitnud kolm. MMA võistlustelt on tal 46 võitu (24 nokaudiga) ja 18 kaotust.

Varasemalt oli hetkel UFC raskekaalu edetabeli kuuendat kohta hoidev Overeem tipptasemel kikkpoksija. Ta on üks vaid kahest võitlejast maailmas, kes on samal ajal olnud nii K-1 kui ka MMA organisatsiooni tšempion. Ta võidutses Strikeforce ja Dream võistlustel.

Overeem on varem võistelnud ka poolraskekaalus (kuni 93kg). Alates 2007. aastast võistleb ta raskekaalus (kuni 120,2kg)

Overeem on väga värvikas tegelane. Kümme aastat tagasi sattus ta koos oma vennaga, kes on samuti MMA võitleja, ööklubis kaklusesse seitsme turvamehega. Overeem sai intsidendis tõsise käevigastuse.

2012. aastal leiti Overeemi organismist keelatud dopingainena testosterooni, mistõttu sai ta võistluskeelu rohkem kui pooleks aastaks.

29-aastane Sakai, kellel on ka Jaapani kodakondsus, on täielikul võidulainel – ta on võitnud järjest viimased kuus matši. Selle aasta mais alistas ta dramaatilises kohtumises bulgaarlase Blagoy Ivanovi.

Sakai on UFC edetabelis 9. kohal. Tal on enda karjäärist ette näidata 15 võitu, 1 kaotus ja 1 viik. Ainukene kaotus pärineb 2017. aasta maist, mil ta jäi alla prantslasele Cheick Congole.

Huvitava faktina – võitlusest vabal ajal töötab Sakai akvaariumipoes. Tema vanavanemad sündisid Jaapanis.

Enne õhtu põhimatši Overeemi ja Sakai vahel näeme mitut eelmatši.