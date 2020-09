UFC pealik andis põneva vihje Conor McGregori tuleviku osas

Juuni alguses teatas 32-aastane iirlane sotsiaalmeedias, et lõpetab tippsportlase karjääri. Kuna tegu oli juba kolmanda korraga, mil McGregor sarnase teatega välja tulnud, kahtlesid paljud eksperdid iirlase otsuse tõsiduses.

Hiljuti avaldaski UFC juht White, et iirlast võib peagi taas võitlussarjas näha. "Mul tuli mõned päevad tagasi üks idee ja võtsin temaga ühendust. Tahtsin teada saada, mis ta arvab ning ta oli huvitatud," vahendas MMA Nytt ameeriklase sõnu. "Töötame hetkel selle kallal."

"Midagi tehtud veel pole. Kui asi on valmis, siis jagan hea meelega seda kõigiga," jätkas White. "Hetkel on see idee tasandil, aga vaatame, mis juhtub 2020. aasta lõpus või 2021. aasta alguses."

White lisas, et UFC-sse naasmine ei tähenda otseselt, et McGregor taas võitlema hakkab. "Töötame millegi lõbusa kallal. Järgmise aasta alguses võiks McGregor tagasi olla. Ma ei garanteeri, et ta tuleb tagasi võitlema, aga arutame praegu asju," jäi ameeriklane salapäraseks.

McGregor oli võistlustules viimati jaanuaris, kui ta alistas kõigest 40 sekundiga Donald Cerrone. Ta on pidanud 26 profimatši, millest võitnud 22 (19 nokaudiga).