UFC legend Amanda Nunes kohtub puuris pea võitmatu kanadalannaga

Seda intrigeerivat duelli kannab pühapäeva, 7. juuni varahommikul üle telekanal TV3 Sport ja veebikeskkond Go3.tv. Eesti aja järgi algab ülekanne 5.00. Õhtu põhimatš brasiillanna ja kanadalanna vahel algab orienteeruvalt 7.00 ajal. Enne seda näeme veel nelja põhikaardi kohtumist.

32-aastane 173cm pikk ja 61kg kaaluv Nunes on praegu nii sulgkaalu kui ka kääbuskaalu (kuni 61,2 kg) UFC meister. Tal on ette näidata 19 võitu (13 nokaudiga) ja 4 kaotust.

Brasiillanna on praeguseks võitnud 10 matši järjest. Tema viimane kaotus oli kaua aega tagasi, 2014 aastal. Kääbuskaalu meistriks tuli ta 2016. aastal. Seda tiitlit on ta suutnud kaitsta 5 korral.

Sulgkaalus on ta valitsenud aastast 2018. Seda meistrivööd kaitseb ta nüüd esimest korda. “Lõvi” hüüdnime kandval Nunesil on must vöö jiu-jitsus ja pruun vöö judos.

Brasiilia võitlusstaar on esimene naine UFC ajaloos, kes on meister kahes kaalukategoorias. Meestest on seda suutnud kaks UFC sportlast.

3 aastat nooremal ja 5cm lühemal kuid umbes 4kg raskemal Felicia Spenceril on kõvasti vähem kogemust. Kanada atleedi jaoks on see alles 10 duell UFC puuris.

Samas on ta kaotanud vaid ühe matši ja võitnud kaheksa (2 nokaudiga). Spencer tegeles varasemalt jiu-jitsu, kikkpoksi ja taekwondoga.

Teistes põhikaardi matšides näeme endist tšempionit Cody Garbrandti, kes naaseb, et võidelda brasiillase Raphael Assuncaoga. Lisaks lähevad vastamisi Aljamain Sterling ja Cory Sandhagen ning "Sugar" Sean O'Malley ja Eddie Wineland. Neil Magny ja Anthony Rocco Martin katsuvad rammu kuni 77,1kg kategoorias.