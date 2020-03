UFC järgmine suur staar: kas tantsija võiduseeria jätkub?

30-aastast Adesenyat peetakse UFC maailma järgmiseks suureks staariks. 30-aastane nigeerlane esindab võitlejana Uus-Meremaad. 194 cm pikkune Adesenya sai keskkaalu meistrivöö enda valdusesse mullu oktoobris, kui ta seljatas Robert Whittakeri. Sel korral kaitseb Uus-Meremaa võitlaja tiitlit 42-aastase kuubalase Romero vastu.

ESPN on heitnud pilgu ka Adesenya senisele karjäärile. Muuhulgas on välja toodud, et enne MMA-ga tegelema hakkamist keskendus ta tantsimisele. Nagu selgub, siis tantsumaailma ei olegi ta maha jätnud ning ta on kombineerinud kaks üheks ja kasutab tantsuoskusi ka võitlusringis.

Adesenya on professionaalse vabavõitlejana pidanud 18 matši ning need kõik ka võitnud. 14 vastast on ta alistanud nokaudiga.

Adesenya seekordse vastase Romero arvel on vabavõitlejana 13 võitu ja neli kaotust.

UFC248 teises peamatšis lähevad naiste õlgkaalus vastamisi Zhang Weili ja Joanna Jedrzejczyk. Hiinlanna Weili valduses on praegu meistrivöö.