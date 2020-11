UFC boss vihjas Nurmagomedovi tagasitulekule: usun, et ta austab oma isa soovi

Oma viimases matšis UFC 254 võitlusõhtul teises raundis Justin Gaethjele otsa peale teinud Nurmagomedov lõpetas karjääri täiusliku saldoga 29-0 ning säilitas kergkaalu tiitlivöö.

White rääkis hiljuti CBS Sports'i raadiole, et välistatud pole ka 30. matš.

"Keegi ei teadnud. Isegi tema treener mitte," ütles White Nurmagomedovi karjääri lõpetamise otsuse kohta, vahendab talkSPORT.

"Ma ei olnud selle protsessi taga. Ma istusin seal ja mõtlesin: "Mu jumal, sa teed nalja."

"Aga ma ütlen teile, ja ma pole seda kellelegi veel öelnud, Habib ja mina oleme rääkinud. Ta oli tol õhtul väga emotsionaalne. Mul on tunne, et ta võib proovida "30-0"-i."

"Ma usun, et ta tuleb tagasi," jätkas White. "Ta isa tahtis, et ta saaks 30-0 ja ma usun, et ta tahab oma isa soovi austada."

Nurmagomedovi kadunud isa soovis, et Habib kohtuks karjääri lõpus endise kergkeskkaalu maailmameistri, 39-aastase kanadalase Georges St-Pierre'iga. Habibi endine tiimikaaslane Daniel Cormier usub aga, et Nurmagomedovit võib ahvatleda mõte kordusmatšist McGregoriga, kelle ta 2018. aasta oktoobris neljandas raundis alistas.

McGregor peaks jaanuaris võitlema ameeriklase Dustin Poirieriga, kuid tiitlivööd selles matšis hetkel vahel pole, sest Nurmagomedovilt pole seda veel ära võetud. Võib siiski arvata, et McGregori võidu korral hakataks rääkima ka tiitlimatšist.

"Kujutate ette, kui McGregor saab vahetiitli ning siis minnakse Habibi juurde jutuga: "Hei, oktoobris, Abu Dhabis, sina ja McGregor uuesti, paaditäis raha?"

"Kuna Habib nüüd minema jalutas, võib ta öelda. "Ma tahan rohkem." Ja on hea võimalus, et ta saab rohkem, kuna see oleks home run."