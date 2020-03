UFC boss ei jäta jonni! Nurmagomedov naaseb võitlusringi, aga ürituse asukoha osas valitseb salapära

Suur võitlusõhtu UFC 249, kus Nurmagomedov ja Ferguson peaks vastamisi minema, pidi algselt toimuma 18. aprillil New Yorgis. Koroonaviiruse pandeemia tõttu seda aga Barclay Centeris pidada ei saa.

Kuigi seejärel spekuleeriti, et matš lükkub teadmata ajaks edasi, siis White kinnitas esmaspäeva õhtul, et seda ei juhtu. "Uskuge mind, Habib räägib mulle igapäevaselt, et ma uuest asukohast teada annaksin. Mul on see teada ning see on 99,9% kindel. 18. aprillil lähevad nemad kaks vastamisi," sõnas White ESPN-ile, lisades, et ei soovi võitluspaika avalikustada.

White kinnitas, et kogu võitlusõhtu on plaanis täismahus, küll aga tühjade tribüünide ees. "Kindlasti tuleb mingeid probleeme ette. Iga üritusega esineb probleeme, aga praeguses olukorras ilmselt rohkem. Siiski oleme alati leidnud võimaluse ja teeme seda ka nüüd."

White'lt uuris matši toimumise kohta ka Yahoo Sports. "Mitu korda ma pean ütlema? Habib ja Tony kohtuvad 18. aprrilil. Üritus toimub suletud uste taga. Tean (asukohta), aga ma ei ole valmis sellest veel rääkima."

Nurmagomedov võistles viimati mullu septembris, kui alistas kägistusvõttega Dustin Poirieri. Venelane on võitnud kõik senised 28 profimatši. 36-aastane Ferguson on pidanud samuti 28 kohtumist, millest ta on võitnud 25.

