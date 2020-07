UFC boss: Conor McGregor võib järgmisel aastal teha tagasituleku

Kahtlejate hulka kuulub ka UFC pealik Dana White. "Praeguse seisuga on ta pensionil," vahendas MMA Fighting ameeriklase sõnu. "Ma ei oleks aga üllatunud, kui ta tuleks järgmisel aastal tagasi ning sooviks kellegagi vastamisi minna."

"Pole kahtlustki, et ta on üks maailma parimaid," jätkas White. "McGregoril on praegu käimas periood, mida kogevad kõik professionaalsed võitlejad, kes saavad väga jõukaks ning Conor McGregor on rikas. Ta saab nüüd ise valida, mida teha tahab ning ta on karjääriga jõudnud hetke, kus tal on veel vaid mõni kohtumine järel."

McGregor oli viimati võitluspuuris tänavu jaanuaris, kui ta kõigest 40 sekundiga alistas ameeriklase Donald Cerrone. McGregori senine saldo on 26 matšiga 22 võitu (19 nokaudiga) ja neli kaotust.