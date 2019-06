Tyson Fury teenib vähetuntud sakslasega poksimise eest 11 miljonit eurot

Fury kasseerib sel nädalavahetusel Las Vegases toimuva matši eest vähemalt 10 miljonit naela (11,2 miljonit eurot), teatab ajaleht The Mirror.

30-aastane Fury lubas, et väldib oma kaasmaalase Anthony Joshua prohmakat, kes kaotas neli päeva tagasi ootamatult vähetuntud Andy Ruizile.

"Kui sulle makstakse nii palju, siis on lihtne motivatsiooni leida. Väga lihtne," sõnas kaotuseta püsiv Fury. "See on profipoks ja Tom Schwarz teab, et kui ta alistab Tyson Fury, on tema elu kindlustatud. Temast saab multimiljonär, temast ilmuvad suured lood ja kõik tema unistused täituvad. Aga ta poksib tšempioniga. Mulle piisab poksiringis viiest sekundist, et teda tundma õppida."

Kihlveokontorid peavad Furyt ilmselgeks favoriidiks võidukoefitsiendiga 50:1. 25-aastane Schwarz püsib siiani samuti kaotuseta ning on 24-st matšist 16 võitnud nokaudiga.

Fury ja Wilderi kordusmatš peaks toimuma 2020. aasta alguses. Mullu detsembris jäi nende kohtumineš Los Angeleses viiki.