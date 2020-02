Tyson Fury isa soovitus Anthony Joshuale: kui sa tahad veel elus poksida, hoia Tysonist eemale

Anthony Joshua promootor Eddie Hearn on juba öelnud, et teeb endast kõik, et kaks britti omavahel vastamisi läheks. Tõenäoliselt on mõlemal mehel enne seda vaja aga üks poksimatš pidada.

Nimelt peab Joshua suvel tõenäoliselt vastamisi minema IBF-i väljakutsuja Kubrat Puleviga. Samal ajal peab Fury ootama, kas Deontay Wilder soovib aktiveerida lepingus olevat klauslit, mis tähendaks kolmandat kohtumist Fury ja Wilderi vahel. Kui mõlemad eelpool mainitud matšid toimuvad ja Fury ning Joshua neist võidukalt lahkuvad, ei tohiks teoreetiliselt enam midagi kahe briti superstaari vahel seista.

Küll aga soovitas Tyson Fury isa John Anthony Joshual tõsiselt kaaluda, kas ta ikka soovib tema pojaga kohtuda. "Joshua, sa oled tore mees. Sa näed hea välja ning sul on suur tulevik veel ees, aga kui ees ootab lõvisüdamega mehega poksimine, siis ma ei usu, et sa saad hakkama. Seega ära jama Tyson Furyga."

"Hoia oma meistrivööd endale ning mine ja poksi teistega," jätkas John Fury. "Ära jama Tysoniga, kui see just seda väärt ei ole, sest ma ütlen sulle, et see jääb sinu viimaseks poksimatšiks üldse. Ta hävitab su! Tyson on 120 kg kaaluv ja 206-sentimeetrine hävitusmasin, kes karistab ja õpetab sind ning siis murrab su südame. Tyson teeb su elu masendavaks. Seega kaalu seda tõsiselt, Joshua."