Tunduvalt rikkam osapool üritab Conor McGregori suurt kuulsust ära kasutada

McGregor naasis hiljuti MMA-ringi, kui ta seljatas kõigest 40 sekundiga Donald Cerrone. Seejärel on McGregorile tehtud hulgaliselt pakkumisi järgmisteks matšideks.

Väidetavalt oleks McGregori enda sooviks korduskohtumine Habib Nurmagomedoviga ning aasta teises pooles võikski see teoks saada. Selleks peab Nurmagomedov esmalt alistama Tony Fergusoni.

Rohkem tiirlevad McGregori ümber aga profipoksijad. Cerrone nokauteerimise järel teatas Floyd Mayweather juunior, et aeg on korduskohtumiseks McGregoriga. Huviliste sekka tõusis koheselt ka teine poksilegend Manny Pacquiao.

Tunnustatud poksipromootor Bob Arum on avalikkuse ette tulnud aga väitega, et kergkeskkaalu maailmameister Terence Crawford oleks valmis McGregoriga kohtuma isegi MMA-ringis.

Nii on aina laiemalt levimas arvamus, et soovi korral võiks McGregor olla ka poksimaailma suurim staar. Üks on selge, et profipoks üritab McGregori kuulsust maksimaalselt ära kasutada.