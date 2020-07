Tragöödiast taastuv Nurmagomedov peab tiitlimatši oktoobrikuus

Teatavasti suri juuli alguses Nurmagomedovi isa Abdulmanap koroonaviirusest tingitud tüsistuste tagajärjel.

UFC president Dana White kinnitas, et vaatamata sellele tragöödiale leiab Nurmagomedovi ja Gaethje matš tänavu aset.

"See tuleb, kinnitan seda teile praegu ja kohe," sõnas White CNNile. "Tema (Nurmagomedov) jaoks on olukord olnud päris karm. Tema isa oli talle suur kangelane, ta armastas isa väga, nende suhe oli väga lähedane," lisas White, kinnitades, et tiitlimatš toimub 24. oktoobril.

31-aastane Nurmagomedov pole profikarjääris veel kaotust pidanud tunnistama, olles võitnud kõik 28 matši. Samuti 31-aastane Gaethje on võitnud 24-st profikohtumisest 22.