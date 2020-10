Traagiline surm, neetud suurduell ja võitmatuna tunduvad trumbid. Habib Nurmagomedov naaseb tiitlimatšiks ringi!

2018. aasta lõpus tõusis Habib Nurmagomedov spordimaailmas tõeliseks täheks. Dagestanist pärit MMA-võitleja alistas UFC kergkaalu tiitlimatšis Conor McGregori ning ülemaailmne tähelepanu oli koheselt tagatud. Seejärel on Nurmagomedov ringis käinud ainult ühe korra, kui ta alistas mullu 7. septembril Abu Dhabis Dustin Poirieri. Laupäeval on Abu Dhabis kergkaalu meistrivöö taas kaalul. Suvel suurtes hingevaludes olnud Nurmagomedovit ootab ees tõenäoliselt karjääri kõige raskem matš. Millistele trumpidele kavatseb ta rõhuda ning mida on pakkuda vastasel?

Tuleb meenutada, et tegelikult ootas võitlusspordimaailm hoopis teist suurmatši. Nüüdseks on see koguni aga viis korda ära jäänud ja tundub, et seda ei toimugi kunagi.