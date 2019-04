Tondirabas Eesti võidule aidanud Hendrik Themast ootab ees raske katsumus Sloveenias

Duel Fightil alistas Themas, kelle eesmärk on kolme aasta pärast võidelda maailma ühes mainekaimas kikkpoksisarjas Glory, hiinlase Liu Dachengi kohtunike otsusega 2:1.

"Esimene raund oli ta jalgadega väga passiivne, aga hoidis samas hästi distantsi. Oli palju lööke, millele ta vastamata jättis. Tundsin, et esimene ja kolmas raund kuulusid kindlalt mulle, teine aga talle. Esimese raundi lõpus ta tabas mind tugevalt, aga see ei kaalu üle tugevaid punkte, mille ma varem korjasin," kommenteeris Themas, kelle K1 profikontol on nüüd 13 võitu (9 nokaudiga) ja 10 kaotust. "Vahelduseks on hea ka punktidega võita. Väga harva on mulle neid punktivõite antud."

Kuidas vastase kohta eeltööd tegid? "Temast mingid videod olid, aga ma põhimõtteliselt ei vaadanud neid. Täna hommikul sügeles natuke, et äkki peaks vaatama. Aga ei vaadanud! Ringis toimub nagunii improvisatsioon. Ma pole nii kogenud, et läheksin midagi kindla peale tegema. Kevin Renno teeb minuga trennis teatud kombinatsioonid üle, mida ma usaldan ja mis toimivad."



Hendrik Themas on just teada saanud võiduka otsuse. Foto: Scanpix



Viimased kolm võitu on Themas võtnud sel aastal järjest: veebruaris Tondirabas The League galal ning märtsis Rakveres Yakuza Fightil. Mõlemad vastased olid valgevenelased, esimesel juhul Pavel Pravašinski, teisel korral Aliaksandr Svirõd.

"Mina võtan seda nii, et see matš on nüüd tehtud. Täna õhtul on väga hea tunne, aga homme on kõik nullis tagasi," ei tähtsusta Themas võiduseeriat üle. "Ei loe, mis oli eile või aasta alguses. Järgmine võitlus on ees ja selle seis on 0:0. Tuleb anda endast maksimum olenemata sellest, kas taga on võidud või kaotused."