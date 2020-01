Tehnika-, jõu- ja sparringutrennid. Lisaks jooks.

On sinu jaoks vahet, kas vastased on eestlased ehk omad mehed või välismaalased?

Väga mitte. Eestlaste puhul on see, et üldjuhul sa tead nende käekäiku ja pole ehk nii suurt üllatusmomenti kui välismaalaste puhul. Ei alahinda ega ülehinda ühtegi vastast.

Oled vasakukäeline, kas vasakukäelisel on eelis või takistus?

Pigem peaksin seda eeliseks, aga oleneb kuidas seda ära kasutada. Eelisest võib väga ruttu ka takistus saada.

Millise lauluga ringi astud? Kuidas sisenemislugusid valid?

Veel ei tea. Enamasti on Eesti räppmuusika valikus.

Millised on su viimased tegevused ja mõtted enne ringi sisenemist?

Kiirelt mänguplaani ülekordamine ja siis juba fookus ainult matšile.

Mida ootad võitlejana alanud aastalt?

Häid tulemusi ja positiivseid emotsioone.