The League’il saab näha naiste tai poksi matši

„Nende seniseid matše arvestades võib prognoosida, et tuleb väga intensiivne ja agressiivne matš. Tegu on ju ikkagi ka naistematšiga,” ütles korraldaja Kevin Renno.

„Eneli on füüsiliselt väga tugev, seda ta on näidanud. Ta on ainult ühe matši kaotanud, on vastupidav ja sihikindel. Naiste puhul on ka vanus kerge eelis selles mõttes, et neil kasvab jõud vanusega. Mehed ei ole selle ala puhul peale 30. eluaastat võib-olla enam nii plahvatuslikud,” sõnas Renno.

„Sigridi tugevus on täpselt tema noorus, verejanu, mis on noorel sportlasel. Tema matše on alati väga hea vaadata, sest ta on väga südikas ja sihikindel. Alla ei anna kindlasti kumbki neist, sest nad on mõlemad sellise iseloomuga,” lisas Renno.

Tegu on ühega kolmest soojendusmatšist, kuid kes end seal hästi näitab, sellel võib olla potentsiaali tulevikus. „Valikuid teen kindlasti erinevate võistluste põhjal, kus ma olen neid sportlasi näinud. Üldiselt täitsa võõrast sportlast, eriti Eestist, ma kindlasti üritusele ei võta, kui ma teda ei tea või pole veel näinud. Mulle peab meeldima selle sportlase karisma ja suhtumine sporti, loomulikult ka võimekus, et ta suudab näidata heal tasemel võistlusmatši,” lausus Renno.

Kapaneni ja Sõmeri matši stiil on tai poks, mis tähendab, et puuduvad kaitsmed, eelkõige küünarnukikaitsmed, aga löögid küünarnukiga on lubatud. „Neid võistlusi peetakse Eestis väga vähe ja see on kindlasti The League’i üks suund, et teha vähemalt üks või kaks täiskontaktreeglitega matši, et publik saaks näha ka, mida tai poks endast kujutab. Väga paljud ajavad tai poksi segamini kikkpoksiga,” selgitas Renno.