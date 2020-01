The League´i teiseks võitluspaariks on Moisar ja Kazatšenka

„Moisari vastane on Valgevene tugevast klubist, kust saab häid tai poksi stiilis võistlejaid,“ räägib peakorraldaja Kevin Renno.

Markko Moisar on praegu Tais ja tegeleb ettevalmistustega. „Markkot pole Eestis juba pikalt ringis näha olnud. Selle võrra on see matš ka minu jaoks põnevam, sest näeb üle pika aja Markko Moisarit Eestis kodupubliku ees võistlemas. Tal on alati olnud agressiivsed ja tulised matšid,“ lisab Renno.

„Kindlasti annab Tais ettevalmistuste tegemine Markkole mõninga edumaa. Eestis on ikka treeningvõimalused mingil määral piiratud, eriti veel Markkole, kes ise viib treeninguid läbi Keilas. Hoopis teine asi on see, kui sa oled oma töökohustustest ja kõikidest muudest mõtetest eemal, sa oledki treeninglaagris ja keskendudki ainult ühele asjale ehk siis tulevale matšile. Ma usun, et see nälg on tema sees kasvanud ka, kuna ta pole pikalt ringis saanud olla ja usun, et Taist tuleb tagasi üks vinge Markko,“ arvab Renno.