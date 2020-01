The League võitlusgalal üles astuv Andy Manzolo - Inglismaal elav vabavõitleja, kes tegi karjäärivaliku juba 6-aastaselt

"Üks õhtu peamatšidest saab kindlasti olema kahe Eesti vabavõitlustähe põnev vastasseis,” ütles korraldaja Kevin Renno. „Üks nendest on Andy Manzolo, kes tänaseks elab Inglismaal ja tegi seal ka novembris oma esimese Bellatori matši. Selles kaalus on Eestis vähe selliseid, kellel oleks nii suurt kogemust kui Manzolol, aga tema väljakutsuja Dmitri Ivanov on näidanud end matšides väga sihikindlalt ja vabavõitlus on selline ala, kus võib kõike juhtuda.”

Andrei Manzolo hüüdnimega „Kiskja“ („The Predator“) on sündinud 1984. aastal Tallinnas ja pidanud ligemale 80 taipoksi matši, viimastel aastatel keskendunud aga ainult vabavõitlusele. Manzolo on üks väheseid Eesti võitlejaid, kes teenib profileiba välismaal.

Oma hüüdnime pälvis ta Inglismaal kaalutletud, kuid väga ohtliku võitlusstiili eest. Manzolo enda lemmikvõitlejaks on Wanderlei Silva.

“Tegu on tõsiseltvõetava mehega, kes on võideldes valmis andma endast kõik. Mees, kellel pole justkui midagi kaotada on üks ohtlikumaid vastaseid,” on Manzolo kohta öenud võistluste promootor Mirkko Moisar.

Manzolo ise peab oma karjääri parimaks saavutuseks võitu Bola Omoyele üle sarjas Cage Warriors, kuid usub, et parim võitlus on veel ees. Samuti on ta väga rahul lepingu üle maailma suurima võitlusorganisatsiooniga.

Seotud lood: Selgus võitlusspordiürituse The League esimene võistluspaar

Varakult sihid selged

Juba kuueaastaselt otsustas Sylvester Stallone ja Jean-Claude Van Damme filmidest ja võitlusspordist vaimustatud Manzolo, et pühendab oma iidolitega sarnanemisele ja alal tippujõudmisele kogu oma elu. Manzolo tegeles juba väiksest peast džuudo, poksi ja kikkpoksiga.