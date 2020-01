The League: mitmekordne Valgevene meister Andrei Tšigileitšik osaleb nelja mehe kikkpoksiturniiril

Juulis 22-aastaseks saaval Tšigileitšikil on kolm võitu ja kaotust, lisaks viik. Ta on mitmekordne Valgevene meister. Lemmikvõitlejad tal puuduvad. Ta ei plaaninud spordiga tegelema hakata; selle juurde tõid ta vanemad. 15-aastaselt võitis ta tai poksi EM-il Portugalis hõbeda.

Nüüd töötab ta treenerina. Üks tema kaotustest tuli eelmisel The League’il Rassan Muharebilt, kuid ta arvab, et matš polnud paha: "Hea vastane. Sain korraliku profikogemuse."

Tänavuse The League’i kolme eestlasest vastast on ta Youtube’ist näinud, kuid palju targemaks sellest ei saanud. "Eestisse tulen selleks, et raha teenida ja areneda," teatab ta ausalt.

Enda parimaks peab ta matši üritusel BFC (Belarusian Fighting Championship).