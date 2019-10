The League jääb oktoobris vigastuste tõttu ära

„Nädalavahetusel kahjuks teavitasid neli Eesti sportlast, et nad ei saa erinevatel põhjustel osaleda. Samuti oli probleem ajanappuses, mis meil uute sportlaste otsimiseks jäi. Sellest tingituna olid ka mured Tondiraba jäähalli lepingu sõlmimisega, mistõttu venis ka piletite müükipanek,“ selgitas korraldaja Kevin Renno.

Sel korral raskendas varusportlaste otsimist see, et oli plaanis teha just kaks Eesti sportlastega nelja mehe turniiri. Heal tasemel Eesti sportlasi nendes kaalukategooriates palju pole. „Kui ma võtaksin turniirile sportlase, kes on poole võrra teistest nõrgem, siis üks, kes selle nõrgema saab, saaks ju eelise,“ ütles Renno. „Vale oleks minna ka seda teed, et teeme selle asemel lihtsalt super fight’id. Vabandame kõikide fännide ja sportlaste ees.“

Oktoobrikuise The League’i korraldamine sai võetud viimasel hetkel, kuna oli kuulda, et King of Kings jääb sel aastal ära. Siis tekkis võimalus teha sügishooaja esimene võistlus.

The League tuleb uuesti veebruaris, kordades võimsam kui oleks olnud oktoobris, kinnitas Renno.

„Praeguse ürituse peaaegu lõpuni tehtud korraldus mööda külgi maha ei jookse ja õnneks saame tehtud töö ära kasutada. Juba on lukku löödud eestlaste jaoks väga huvitavad matšid, mida ma veel avalikult välja öelda ei tohi,“ sõnas ta.

Endiselt on plaanitud kaheksa mehe turniir kuni 77-kilostele meestele. Sportlased vajavad aega eelkõige selle jaoks, et end tehniliselt ette valmistada ja võimalikult ohutult, targalt langetada kaalu. See oli ka mitmete sportlaste jaoks takistuseks ja põhjuseks sel korral, miks sellest nelja mehe turniir sai.