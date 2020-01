The League avalikustas nelja mehe turniiri osalejad

„Väga raske on favoriiti öelda. See turniir on minu jaoks ka väga põnev. Kõik, kes Eesti sportlasi tunnevad, saavad ka sellest aru. Tuleb kulli ja kirja visata, sest kõik poisid on tugevad,” ütles korraldaja Kevin Renno ja lisas: "Eelkõige pean silmas Eesti poisse. Valgevene poiss ei tule ka kindlasti käega lööma, aga võitlusspordifännid teavad kõik kindlasti Ott Remmerit. Kui tal on hea õhtu, siis näitab ta end väga heast küljest."

Renno sõnul osalejaid väga võrrelda ei saa, kuigi Oitsar ja Reilson on mõlemad noored ja agressiivsed, kes ei tagane, vaid ainult ründavad.

„Ott on kindlasti nende kõrval kõige kogenum, eriti profitasemel. Ta on vasakukäeline, mis saab tihtipeale paremakäelistele saatuslikuks, sest selliseid vastaseid palju ei ole ja see on väga ebamugav. Ott on neist kõigist kindlasti kõige tehnilisem,” arvas Renno.

„Eestlaste puhul üldjuhul tead nende käekäiku ja pole ehk nii suurt üllatusmomenti kui välismaalaste puhul, kuid ma ei ala- ega ülehinda ühtegi vastast,” sõnas Remmer, kes on võitnud kaks korda Yakuza Fighti nelja mehe turniirid.

Oitsar on juuniorite maailmameister. Reilson on pidanud kokku umbes 30 amatööri- ja profimatši ja pole kordagi kaotanud. Tšigileitšik osales eelmise The League’i kaheksa mehe turniiril.

The League’i nelja mehe turniir peetakse kuni 71-kiloste võitlejate vahel.

Pärast võitlusõhtu lõppu algab jäähallis järelpidu Aftermatch, mille peaesinejaks on Inglismaa drum’n’bass’i-duo Chase & Status.