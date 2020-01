The League: 13-aastaselt võitlusspordiga tegelema hakanud Romet Reilsonil on 30 matšist 30 võitu

13-aastaselt võitlusspordiga tegelema hakanud Rometil on 30 matšist 30 võitu. 20-aastane Romet on kahekordne juunioride Eesti meister kikkpoksis ja neljakordne tai poksis. Viletsaimaks peab ta viimast vabavõitlusmatši. Lemmikvõitleja on Rometil John Wayne Parr.

Romet, kuidas on võidud sind mõjutanud? Treenid rohkem või vähem?

Võite on alati hea meel vormistada. Treenin rohkem, sest mida paremaks lähed ise, seda paremad vastased ka vastu pannakse.

Kuidas 30 võitu enesekindlusele on mõjunud? Läheb pinge aina suuremaks?

Enesekindel tuleb muidugi kogu aeg olla, kuid mitte liialt. Pinge ei kasva võitudega, sest tean, et pinges olles sooritusvõime kannatab. Ei karda kaotada, kuid teen kõik, et seda ei juhtuks. Kerge pinge on ikka, see sunnib rohkem vaeva nägema ja on positiivne.

Millest oled pidanud loobuma sportlaskarjääri nimel?

Olen loobunud ebatervislikest eluviisidest. Üritan teha kõik otsused nii, et taastuksin treeningutest ja areneksin maksimaalselt.

Kes on sinu kõige suurem toetaja sellel teekonnal?

Mu perekond on kindlasti suurim toetaja. Teiseks treenerid ja treeningkaaslased, kes jagavad kogu oma teadmistepagasit.

Kus näed ennast viie aasta parast?

Plaan on järjest suuremaid areene vallutada ja pidevalt areneda. Viie aasta pärast tahaksin olla maailma võitlusspordis samal tasemel, kui seda olen hetkel Eestis.

Millised on tulevikuplaanid seoses treenimisega? Kas plaanid ka uuesti välismaale treenima minna?

Hetkel olen õnnelik treenides Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias. Treeneritel on veel palju mulle edasi anda ja on tore, et Eestis kohapeal on nii tasemel treenerid. Tulevikus tahan kindlasti ka välismaale teadmistepagasit täiustama minna.

Kas sportlase elu on tasuv?