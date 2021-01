TÄNA ÖÖSEL | Conor McGregor naaseb pika pausi järel ringi, vastaseks kivikõva ameeriklane

McGregor alistas mullu jaanuaris kõigest 40 sekundiga Donald Cerrone. Poirier käis viimati rings 27. juunil, kui ta alistas kohtunike häältega Dan Hookeri. Tasub meenutada, et McGregor ja Poirier on varasemalt omavahel kohtunud. Vastamisi mindi 2014. aastal, toona võitis avaraundi tehnilise nokaudiga McGregor.

Seekord peetakse nende võimalusi võrdsemateks, kuid paljude ekspertide ja kihlveoportaalide arvates astub soosikuna siiski ringi McGregor, ehkki viimase nelja aasta jooksul on ta pidanud MMA-ringis ainult kaks matši. Mullu alistas ta Cerrone ja 2018. aastal kaotas Habib Nurmagomedovile. Poirier on olnud tunduvalt aktiivsem. Pärast 2014. aastal McGregorile kaotamist on ta MMA-ringis kümme korda võitnud ja kaks korda kaotanud. Ka McGregor on pidanud nimetatud ajavahemikul kaks korda vastase paremust tunnistama. Peale Nurmagomedovi jäi ta alla ka Nate Diazele.

Poirier kaotas mullu Nurmagomedovile ja 2016. aastal Michael Johnsonile. Samal ajal on ta saavutanud ka väga kaalukaid võite. Teiste seas on Poirier selja prügiseks teinud Justin Gaethjel, Max Hollowayl ja Eddie Alvarezel.

„McGregor võitleb nii harva, et enne matši ongi põhiküsimus tema füüsiline vorm. Neist tippvõitlejatest, kes peavad aastas kolm kuni viis matši, on korralik pilt. McGregor on praegu natuke küsimärk,” tõdes 3D Treeningus vabavõitlust õpetav Vallo Hannus. „Praeguses seisus hindaks võimalusi isegi 50 : 50.”

„Kui McGregor oma tagumise sirge korralikult kohale viib, siis võib matš muidugi kiiresti läbi saada. Kui läheb aga pikemaks poksimatšiks, siis tekib ka Poirieril rohkem võimalusi,” viitas Hannus tõsiasjale, et mõlemad eelistavad pigem püstivõitlust. „Loomulikult on sellel alal üheks taktikaliseks nõksuks vastase üllatamine ja seega võib üks osapool teha ettevalmistusi ka korralikuks maasvõitluseks. McGregoril on varem olnud esimestes raundides väga hea püsti jäämise ja püsti saamise võime.”

Kergkaalu suurmatšis ühtegi tiitlivööd sel korral mängus ei ole. Kaalul on siiski palju, kuna McGregori ja Poirieri duelli võitja saab ilmselt võimaluse tiitlimatšiks. Õhus on isegi variant, et tiitlimatš tuleb praeguse seisuga karjääri lõpetanud Nurmagomedovi vastu.