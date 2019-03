TÄNA DELFI TV-s | Eesti sportliku vabavõitluse meistrivõistluste matšid peetakse esimest korda MMA-puuris

Eesti meistrid selgitatakse välja täiskasvanute (18-aastased ja vanemad) ning juunioride (16-17-aastased) vanuseklassis.

Esimest korda Eesti sportliku vabavõitluse ajaloos toimuvad Eesti meistrivõistlused spetsiaalses vabavõitlusvõistluseks ehitatud puuris.

Ajakava:

Laupäev, 9.märts

12.30 Uste avamine pealtvaatajatele

13.00 – 16.00 Võistlusmatšid: eelringid ja poolfinaalid

Pühapäev, 10. märts

12.30 Uste avamine pealtvaatajatele

13.00 – 16.00 Võistlusmatšid: poolfinaalid ja finaalid

Täiskasvanute arvestuses peetakse võistlused IMMAF-i amatöörreeglite järgi, kus matši kestus on 3 x 3 minutit ning maas on lubatud käelöögid pähe. Juunioride arvestuses peetakse võistlused Eesti Sportliku Vabavõitluse Liidu amatöörreeglite järgi, kus ainus erinevus täiskasvanute reeglitest on, et maas on igasugused löögid pähe keelatud.

Pilet ainult esimesele päevale – 5 €

Pilet ainult teisele päevale – 7 €

Kahe päeva pilet – 10 €.

Pileteid saab soetada kohapeal (tasumine ainult sularahas).

Võistluste korraldajad on Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit ja spordiklubi 3D Treening.

Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit (ESVL) on rahvusvahelise sportliku vabavõitluse alaliidu International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF) liige. Eesti meistrivõistlused on vastavuses IMMAF-i nõuetega.