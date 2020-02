Täna avalikustati võitlusspordigala The League kõik osalejad

Tarmo Kõrs kohtub The League’il Andrei Hamjonokiga (Valgevene), kes tuli 2015. aastal Belgradis WAKO maailmameistriks (low kick).

Hamjonok on praegu WAKO profitiitli pretendentide tabelis esimene. 29-aastane Hamjonok on kikkpoksiga tegelenud kogu elu, sest tema isa on treener. Treenerina töötab ta ka ise.

Eestisse saabuvad valgevenelased Jevgeni Laševski ja Zahhar Trofimov võitsid mullu WAKO MM-il Sarajevos pronksmedalid.

The League’i korraldaja Kevin Renno ütleb, et kui kokku saab paar, kus üks võitleja on väga nimekas, võib seda võrrelda olukorraga, kus üks sõidab Porschega ja teine vana Opeliga, nad teevad kihlveo ja panevad need mängu. „Ühel on palju rohkem kaotada,” selgitas Renno.

Leeduka Teberaga võitlev Henry Rohtla juhib tähelepanu, et poksimine pole ainult lammutamine. „Olen sündinud aastal 1991 ja näinud aega, kui igal nädalavahetusel oli mingi kraaklemine ja tõmblemine. Siis olid kõva mees, kui selline olid, autoriteet. Inimkond on edasi arenenud. Iga inimene võiks osata enesekaitseks teha midagi, aga tüli ise otsida on vale,” lausub ta.

Crista Padu ja Sigrid Kapanen tulid nädalavahetusel Eesti lahtistel võitlusspordimängudel Eesti meistriteks. Kuidas Kapanen rahu säilitab? „Kui kaalumine on päev enne, mitte võistluspäeva hommikul, siis võistluspäeval olen närvipundar, sest terve päev on aega närvitseda ja mõelda matšile. Kui aga lõpuks tuleb hetk, et ringi minna, ajan pea kõigest muust tühjaks ja keskendun ainult sellele, mis ees ootab,” sõnab Kapanen.

Matšide järjekord:

52 kg: Crista Padu - Karin Ratnik

63,5 kg (tai poks): Sigrid Kapanen - Eneli Sõmer

69 kg: Markus Jalonen (Estonia) - Lukas Grigaitis (Leedu)

71 kg: Tarmo Kõrs - Andrei Hamjonok (Valgevene)

83 kg: Tanel Kondel - Igor-Kristian Tuisk