Tallinnas toimub kaheksa mehe kikkpoksiturniir The League 2

„Proovime sel korral panna rohkem Eesti vs Eesti vastasseisu, sest see on minu silmis kõige huvitavam. Turniir toimub kuni 77-kilostele võitlejatele. Sinna panemegi kõik Eesti parimad võitlejad selles kaalus. Võitjale on endiselt suur rahaline auhind,“ ütles Kevin Renno.

Hetkel on osalejatest teada Karl-Joonatan Kvell, Maikel Astur ja Hendrik Themas. Kaheksa mehe turniiri poolfinaalid ja finaal toimuvad veebruaris, sest lisaks toimub seekord nelja mehe turniir (67 kg), kus osalemist on kinnitanud Henry Rohtla, Allan Volosatõh ja Rainer Valing.

Kuna eelmisel korral tekitas vaidlusi kohtunike tegevus, on seekord kohtunike töö jälgijaks Anatoli Kemen (Valgevene), tai poksi maailmakatuseorganisatsiooni IFMA üks juhtkohtunikest, kes kandideerib Euroopa alaliidu presidendiks. „Tegemist on väga tunnustatud kohtuniku ja tegelasega võitlusspordimaailmas,“ sõnas Renno.

Veebruaris peetud esimese kaheksa mehe turniiri finaalis alistas Mirkko Moisar lisaraundis leeduka Martynas Jasiunase ja võitis 10 000 eurot.