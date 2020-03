Taipoksi üritusel Bangkokis nakatus koroonaviirusse üle 100 inimese

Teiste seas on nakatunud näitleja, sõjaväekindral, poliitik, poksitreener ja veel kümned fännid.

"Mida rohkem inimesi endast teada annavad, seda suuremad võimalused on meil teisi [nakatunuid] tuvastada, enne kui on liiga hiljma," ütles Tai tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Thaveesin Visanuyothin, vahendab Fightmag.com.au.

Lumpinee poksistaadionil toimunud võistluse võitluskaart koosnes 11 matšist. Üritus algas kell 18 ja lõppes veidi peale südaööd.

"Me olime teineteise vastu pressitud. Tavaliselt pole see paik nii rahvarohke," ütles üks pealtvaatajatest, kes oli Bangkoki reisinud spetsiaalselt võistluse pärast 420 km kauguselt. "Tavaüritustel on seal umbes 1500-2000 inimest, kuid kuna see oli eriline sündmus, oli neid palju rohkem."

