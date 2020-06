Taas koomast üles ärganud UFC tähe Nurmagomedovi isa on vaikselt paranemas

Abdulmanap Nurmagomedovi jaoks on viimased kaks kuud olnud rasked. Ta viidi aprilli lõpus kopsupõletiku kahtlusega Dagestani haiglasse, kuid toimeti sealt peagi üle Moskvasse, kus tal tuvastati ühtlasi koroonaviirus. Moskvas venelase seisund halvenes ning ta viidi kunstliku kooma. Mai keskel tehti venelasele südameoperatsioon, mille järel ta tuli teadvusele. Vahepeal juba taastumismärke näidanud 57-aastase treeneri tervis halvenes järsult ning ta langes taas kooma.

Mänedžer Abdelaziz teatas hiljutises intervjuus ESPN-ile, et nüüd on Nurmagomedov taas vaikselt edusamme tegemas. "Habib ja tema pere on tugevad. Tema isa on väga tugev," rääkis mänedžer. "Ta on paranemas."

"Abdulmanap avas silmad ning reageerib tasapisi. See on hea märk," jätkas Abdelaziz. "Allahi käes on kontroll. Me usume, et tal hakkab parem, kuid päeva lõpuks sõltub kõik sellest, kas tema tervis edeneb. Arengut on aga näha ning oleme väga õnnelikud selle üle."

UFC täht Nurmagomedov rääkis mais, kuidas koroonaviirus on tabanud tema suguvõsa rängalt. "Minu puhul on üle 20 pereliikme jäänud selle tõttu haigeks. Nad on kõik viibinud intensiivravis ja mitmed neist pole enam meiega. Paljude minu lähisugulaste vanemad on seetõttu surnud. Saame kõigest üle ainult siis, kui püsime koos."