Šveitsi koondist esindanud judokas võistleb jälle Eesti eest

Pikaaegse Šveitsi judokoondise peatreeneri Giorgio Vismara hinnangul ongi Imala kõige tugevamaks küljeks motiveeritus ja distsipliin. Sportlane kirjeldab aga treenerit ülivõrdes: „Ta oli minu treener ka Šveitsis ja mul on väga hea meel, et saan temaga jätkata. Tänu oma laialdastele judoteadmistele on ta minu jaoks parim treener. Ta suudab jälgida kõiki detaile ja hinnata täpselt, millele on antud momendil kõige rohkem vaja keskenduda. Kõik tema otsused ja treeningprogrammid on läbi mõeldud ning keskenduvad põhjaliku ettevalmistusega parimate tulemuste saavutamisele. Ma tean alati, et saan teda usaldada ja kõik raskused, mida tema käe all läbin, on minu arenguks vajalikud.“

Koduse Eesti kutse ja kõrged sihid

Kokku 13 aastat Šveitsis elanud Imala veetis neist 4 Bruggi linnas tippsportlasena. Otsust tagasi Eestisse tulla kirjeldab ta nii: „Mulle meeldis Bruggis väga, aga seal üksi elades ei olnud kunagi seda kodust tunnet, mis mul on Eestis viibides. Minu läbi aegade parim sõber elab Tallinnas, enamus mu perest elab siin ja nüüd on mul ka tüdruksõber Eestist. Mida aeg edasi , seda rohkem tundsin, et tahan Eestisse tagasi tulla.“

Püstitatud eesmärk on ambitsioonikas– medal 2024. aasta Pariisi olümpiamängudelt. Eesmärkide täitmiseks on Imala meeskond pannud paika konkreetse ja läbimõeldud plaani, mida Imala liigselt detailidesse laskumata kirjeldab järgmiselt: „Järgmised poolteist kuni kaks aastat on vaja arendada minu judotehnikat, teha spordialaspetsiifilist jõutrenni ja lisada võistluskogemust. Peale kahte aastat algab olümpia kvalifikatsiooniperiood, mille käigus peab saavutama häid tulemusi ja koguma olümpiapunkte.“