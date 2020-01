Suurt tagasitulekut tegeva Conor McGregori treener: ta on parem kui kunagi varem

"Tegime 1. jaanuaril viimase tugeva sparringu enne Las Vegasesse minemist. Ütlen ausalt, et ma pole teda kunagi nii heas vormis näinud. Kuus kuud tagasi polnud ma kindel, kas seda on võimalik saavutada. Teid ootab tõeline maiuspala. Mul on hea meel, et mul on ringi ääres nii hea koht," kirjutas treener.

McGregor võitles viimati UFC-s 2018. aasta oktoobris, kui kaotas kurikuulsas matšis Dagestani vabavõitlejale Habib Nurmagomedovile.

31-aastase iirlase senine saldo UFC-s on 21 võitu (18 nokaudiga) ja 4 kaotust. McGregor on pidanud ka ühe profipoksi matši, kui läks 2017. aasta augustis vastamisi Floyd Mayweather juunioriga, kes ta kümnendas raundis tehnilise nokaudiga alistas. McGregoriga kohtuv 36-aastane Cerrone on UFC-s saanud kirja 36 võitu (10 nokaudiga) ja 13 kaotust.