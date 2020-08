Suurim matš UFC raskekaalu ajaloos jõuab kätte juba sel nädalal

Juba võitlusõhtu eel on Miocici ja Cormieri matš ristitud raskekaalu ajaloo suurimaks vastasseisuks. Mehed on praeguseks kahel korral kohtunud ja seni on mõlemad saanud kirja ühe võidu.

Avalahingu 2018. aasta 7. juulil võitis Cormier, kui ta nokauteeris vastase juba avaraundis. 2019. aasta 17. augustil sai Miocic revanši, kui ta võitis neljanda raundi tehnilise nokaudiga. Seega on raskekaalu meistrivöö praegu Miocici valduses.

37-aastane USA võitleja Miocic on profina võitnud 19 matši ning kaotanud kolm. 41-aastane USA MMA-täht Cormier on samal ajal saanud kirja 22 võitu ning kaks kaotust.

Sel korral astutakse ringi Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul.