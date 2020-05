UFC juht Dana White on nõrkemiseni korranud, et koroonaviirus teda ei heiduta. Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva tegi ta lubaduse teoks ja USA-s Florida osariigis asuvas Jacksonville'is tulid areenile mitmed tippvabavõitlejad. Reisipiirangute tõttu said osalemiseks rohelise tule vaid USA-s resideeruvad sportlased.

Ala suurimad tähed Conor McGregor (Iirimaa) ja Habib Nurmagomedov (Venemaa) jäid kõrvale, aga vähemalt viimasest oli UFC 249 ajal palju juttu.