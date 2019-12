Suur poksimatš tulekul: Tšetšeenia liider Kadõrov lubas nimeka raskekaallase nokauti lüüa

Ametlikult pole Kadõrovi ja Jemeljanenko kohtumist veel kinnitatud, aga mõlemad osapooled on suulise nõusoleku andnud.

"Jooksen ringis neli raundi ja teen viimases raundis löögi, mis saadab ta nokauti. Küsimus on ainult selles, kas löön kehasse või näkku," vahendas Kadõrovi sõnu portaal R-Sport. Võrreldes Jemeljanenkoga on Kadõrov ligi 20 cm lühem (175 vs 194 cm) ja paarkümmend kilo kergem.

43-aastane Kadõrov pole ühtegi ametlikku poksi- või vabavõitluse (MMA) matši pidanud, aga tegemist on suure võitlusspordi fänniga.

2016. aastal korraldas Kadõrov Tšetšeenia pealinnas Groznõis oma sünnipäeva puhul MMA-turniiri, kus osalesid ka presidendi alaealised pojad. Nii toona kümneaastane Ahmad, üheksa-aastane Zelimkhan kui kaheksa-aastane Adam tulid ringist tagasi võiduga. Ahmad nokauteeris enda vastu võidelnud lapse kõigest 14 sekundi jooksul.

Kadõrovi turniir sai ulatusliku kriitika osaliseks, sest Venemaal kehtivate reeglite järgi peavad alla 21-aastased vabavõitlejad kandma kiivrit. Ent alla 12-aastased lapsed ei tohi sellega üldse tegeleda. Toona kritiseeris üritust ka Aleksander Jemeljanenko nimekam vend Fjodor, kes on Venemaa MMA-ühingu president.

39-aastane Aleksander Jemeljanenko on karjääri jooksul pidanud kaks poksimatši ja mõlemad võitnud. MMA-ringis on ta käinud 46 korral, millest on võitnud 39.

Aleksander Jemeljanenko. Foto: TASS/Scanpix