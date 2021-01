Suur matš! Kas Conor McGregor ongi imemees, kes eirab kõiki võitlusspordi tavaarusaamu?

Fännid on pidanud aasta aega ootama, et näha taas ringis endist sulg- ja kergekaalu tšempionit ning UFC ajaloo kõige populaarsemat võitlejat, iirlast Conor McGregorit. McGregor on fännide suur lemmik, kuid ka ameeriklase Dustin Poirieri toetajaskond on vägagi arvestatav. Mida oodata aga pühapäeva varahommikul Abu Dhabis toimuvast kergekaalu vastasseisust, mille esmavaatus lõppes üle kuue aasta tagasi väga ühepoolselt? Millistele trumpidele kumbki pool rõhub ja kas näeme sellist matši, mis meelitab ringi tagasi ka kergekaalu meistrivöö omaniku Habib Nurmagomedovi?