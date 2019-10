Sten Saaremäe võitleb esmakordselt õhtu peamatšis

"Vastane on kogenud ja väga hea rekordiga. Ta on võistelnud oma karjääri jooksul küll ka kõrgemas kaalus (-70,3 kg), aga selle matši jaoks tuleb alla (-65,8 kg). Tegemist on pigem maasvõitlejaga," kirjeldab Saaremäe lühidalt vastast. Saaremäe öeldut kinnitab ka soomlase rekord - seitsmest võidust viis on tulnud läbi alistuse või nokaudi samas kui vastavaid kaotusi on mehel vaid üks.

Tartu spordiklubi Englas esindav Saaremäe on aga kogenumate ja tugevate vastastega harjunud, sest vaid see aitab liikuda edasi tema unistuse suunas - pääseda võistlema mõnda maailma tippliigasse. Eestlane on heas vormis ning ootab õhinal nädalavahetust, et näidata taaskord oma oskusi. "Ettevalmistus on sujunud väga hästi - ma arvan, et ma olen oma elu parimas vormis nii füüsiliselt kui ka vaimselt," kinnitab Saaremäe.

Kuigi West Coast Rumble on väiksem võistlus kui Põhjamaade üks esiliigadest The Cage, kus Viljandist pärit sportlane oma eelmised matšid pidas, näeb Saaremäe tugevat vastast ja ülesastumist peamatšis väga hea võimalusena.

Sten Saaremäe alustas profikarjääri kolm aastat tagasi ning tänaseks on tema kontol 5 võitu ja 1 kaotus. Eelmise matši pidas ta käesoleva aasta aprillikuus soomlase Markus Rytöhonka (5-3-1) vastu, võites matši kohtunike enamuse otsusega.