Spordipidu kriisi ajal: UFC loodab erasaarel võistlusõhtuid korraldama hakata

Organisatsioon on viimaste kuude jooksul pidanud kolm üritust edasi lükkama, kuid alates aprillist loodetakse jätkata programmiga planeeritud kajal. "Alates 18. aprillist on UFC tagasi töös," rääkis White USA portaalile TMZ. Just 18. aprillil peaks toimuma võistlusüritus UFC 249.

White'i sõnul on ta väga lähedal tehingu sõlmimisele ühe erasaare omanikuga, et saaks just seal kohtumisi pidada. "Võistlejaid testitakse regulaarselt koroonaviiruse osas ning ühtegi fänni üritustele ei lasta. Me teeme kindlaks, et sportlased, kohtunikud ning minu töötajad saavad ohutult tööd teha."

UFC 249 peamatšiks pidi olema kauaoodatud vastasseis venelase Habib Nurmagomedovi ja ameeriklase Tony Fergusoni vahel. Kuna aga Nurmagomedov jäi eriolukorrast tingitud reisipiirangute tõttu kodumaale kinni, saab Fergusoni vastu võimaluse hoopis ameeriklane Justin Gaethje.