Sissemurdja alistanud UFC võitleja võtab nüüd ette austerlase

32-aastane Smith on kaugelt kogenum sportlane. Hüüdnime “Lõvisüda” kandev ameeriklane on UFC-s võistelnud aastast 2008. Tal on ette näidata 32 võitu (18 knockouti) ja 15 kaotust.

Viimasel ajal pole ta siiski väga edukas olnud. Smith on viimasest kolmest kohtumisest kaotanud kaks. Maikuus löödi ta nokauti brasiillase Glover Teixeira poolt. Smith on hetkel UFC poolraskekaalu edetabelis viiendal kohal.

Aprillis elas Smith üle suure šoki kui varas tema Nebraska koju tungis. Smith üritas sissemurdja neutraliseerida, kuid too võitles vastu viis minutit politsei saabumiseni. Hiljem selgus, et varas oli endine maadleja. “Ta pidas vastu igale mu löögile – käelöökidele, jalalöökidele, küünarnukilöökidele. See oli üks mu elu raskemaid võitluseid”, ütles Smith pärast intsidenti.

28-aastane Rakic alustas UFC karjääri 2011. aastal. Tal on 12 võitu (sh 9 nokaudiga) ja 2 kaotust.

Veel detsembris oli austerlasel ette näidata 12 järjestikust võitu, kuid aasta lõpus kaotas ta dramaatilises lahingus šveitsist pärit Volcan Oezdemirile. Rakic on UFC tabelis 8. kohal.

Huvitava faktina on Smithi ja Rakici füüsilised näitajad peaaegu samad. Mõlemad on 193cm pikad ja kaaluvad 93kg. Rakicil on eelis vaid käte pikkuses.

Seda põnevat vastasseisu kannab üle telekanal TV3 Sport ning voogedastusplatvorm Go3.tv. Ülekanne Las Vegasest algab kell 4.00. Enne põhimatši näeme veel nelja eelmatši. Smith-Rakic lahing algab orienteeruvalt 6.30.