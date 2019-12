Selgus võitlusspordiürituse The League esimene võistluspaar

„Üks õhtu peamatšidest saab kindlasti olema kahe Eesti vabavõitlustähe põnev vastasseis,” ütles korraldaja Kevin Renno. „Üks nendest on Andy Manzolo, kes tänaseks elab Inglismaal ja tegi seal ka novembris oma esimese Bellatori matši. Selles kaalus on Eestis vähe selliseid, kellel oleks nii suurt kogemust kui Manzolol, aga tema väljakutsuja Dmitri Ivanov on näidanud end matšides väga sihikindlalt ja vabavõitlus on selline ala, kus võib kõike juhtuda.”

"The League’il näeb palju põnevaid matše, nii vabavõitlus- kui ka The League’i reeglite järgi. Üks lõunanaabrite kikkpoksitäht tahab meie üritusel osaleda,” lisas Renno.

Igal The League’il toimub ka turniir, seekord nelja mehega, kelle seas on Hendrik Themas.

Kohe pärast võitlusõhtu lõppu algab jäähallis järelpidu Aftermatch, mille peaesinejaks on Inglismaa drum’n’bass’i-duo Chase & Status.

Tänavu veebruaris peeti esimene The League, mille kaheksa mehe kikkpoksiturniiri finaalis sai Mirkko Moisar jagu leedukast Martynas Jasiunasest.