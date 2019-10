Raskest põlvevigastusest taastunud Eesti karateka võitis U-21 MM-il pronksi

U-21 vanuseklassi MM-pronksi võitis Sokk Tšiilis pühapäeval kehakaalus kuni 55 kilogrammi, kus matile pääses 44 sportlast. Sokk võitis kuuest matšist viis, alistades nimekad konkurendid.

"Matšid olid väga-väga rasked, sest kõik mu vastased on tiitlivõistlustelt medaleid saanud," selgitas Sokk ERR-ile.

Medal oli magus tasu raske töö eest, mida 20-aastane karateka pidi mullu augustist alates tegema, et taastuda põlve eesmise ristatisideme ja meniski operatsioonist.

"Pidin üheksa kuud taastuma ja just sel perioodil mõtlesin, et tahan MM-ile saada ja seal medali võita. See oli minu motivatsiooniks," kinnitas Sokk.

