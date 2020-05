Pühapäeval näeb UFC puuris võrdsete vastaste lahingut

See intrigeeriv matš on viimane, mis toimub Ameerika linnas Jacksonville´is. Ülekanne algab põhimatšidega kell 4.00, Overeem vs Harris leiab aset orienteeruvalt 6.00 ajal.

Kohtumise tulemust on väga raske ennustada, kuna need UFC raskekaalu (kuni 120,2kg) sportlased on tabelis kõrvuti.

39-aastane, 193cm pikk ja 112kg kaaluv Overeem, kelle isa on jamaikalane, on MMA puuris võidelnud tervelt 63 korda. Tal on 45 võitu (23 nokaudiga) ja 18 kaotust (14 nokaudiga).

See Hollandist pärit endine kikkpoksija on olnud K-1 World Grand Prix võitja ja MMA organisatsioonide Strikeforce ja Dream tšempion. Ta on üks vaid kahest võitlejast maailmas, kes on olnud nii K-1 kui ka MMA organisatsiooni meister.

Overeem pole veel UFC meistriks tulnud. 2016. aasta tiitlimatšis kaotas ta ameeriklane Stipe Miocicile, kelle käes on siiani raskekaalu meistrivöö. Viimase paari aasta jooksul on ta kaotanud viiest matšist kolm.

Overeem on samuti tegelenud jiu-jitsuga, seega tunneb ta end kodusena ka maasvõitluses.

Tema vähem kogenud vastane, 26-aastane, 196cm pikk ja 117kg kaaluv Harris on endine poksija ja puuris võidelnud vaid 20 korral. Püstivõitluses on ta hea ja ründab vastaseid võimsate ja täpsete löökidega. Ameeriklane on UFC-s tähistanud 13 võitu (kõik nokautidega) ja vastu võtnud 7 kaotust (kaks nokaudiga). Tema kaks viimast matši 2019. aastal lõppesid võiduga.

Mõlemal atleedil on minevikus olnud dopinguprobleeme. Overeem keeldus 2012. aastal proovi andmast ja sai 9 kuuks võistluskeelu. Harrise dopinguproovist leiti keelatud aineid 2018. aastal. Tema võistluskeeld oli nelja kuu pikkune.

Pühapäeva hommikul näevad UFC fännid veel nelja intrigeerivat matši: Claudia Gadelha (Brasiilia) - Angela Hill (USA) (naiste õlgkaal kuni 52,2 kg), Dan Ige (USA) - Edson Barboza (Brasiilia) (sulgkaal, kuni 65,8 kg), Eryk Anders (USA) - Krzysztof Jotko (Poola) (keskkaal, kuni 83,9 kg), Song Yadong (Hiina) - Marlon Vera (Ecuador) (sulgkaal, kuni 65,8 kg).