Pühapäeval kohtuvad UFC puuris Ameerika ja Venemaa hiiglane

Ameerika sportlane on UFC edetabelis kolmandal kohal, venelane hoiab 7. kohta. Võtlust kannab otseülekandes üle telekanal TV3 Sport ja voogedastusteenus Go3. Ülekanne algab kell 3.00 pühapäeva varahommikul, põhimatš orienteeruvalt 5.00 ajal.

29-aastane, 193cm pikk ja 112kg kaaluv Blaydes on UFC-s tähistanud 13 võitu (10 nokaudiga) ja võtnud vastu kaks kaotust. Kusjuures mõlemad kaotused leidsid aset väljaspool kodumaad – Hiinas ja Horvaatias. Ameeriklane on hetkel võitnud kolm matši järjest. Viimases kohtumises selle aasta jaanuaris nokauteeris ta brasiillase Junior dos Santose.

Tema 2017. aasta võit Adam Milsteadi üle vaidlustati. Selgus, et Blaydesi dopinguproovist leiti marihuaanat. Ta sai 1000 dollarit trahvi ja 90-päevase võistluskeelu. Enne vabavõitlust tegeles ta Ameerika jalgpalliga, UFC puuri jõudis ta alles 2014. aastal.

Volkov on palju kogenum võitleja. 31-aastane, 201 cm pikk ja 114 kg kaaluv venelane on karastunud 38 UFC lahingus. Tal on 31 võitu (20 nokaudiga) ja 7 kaotust. Venelane alustas karjääri UFC-s 2009. aastal. Viimasest kaheksast matšist on ta võitnud seitse. Värskeimas matšis 2019. a novembris alistas ta ameeriklase Greg Hardy.

Kahemeetrine Volkov on on olnud kahe MMA organisatsiooni tšempion – M-1 Global ja Bellator. Esimene neist on Vene MMA organisatsioon ja teine Ameerika oma.

Volkov on tegelenud karate, pankraationi ja Brasiilia jiu-jitsuga.

Lisaks Blaydes – Volkov matšile näeb pühapäeval veel teisigi intrigeerivaid kohtumisi ameeriklaste vahel.

Kääbuskaalus (kuni 61,2kg) katsuvad rammu Raquel Pennington ja Marion Reneau. Sulgkaalus (kuni 65,8kg) kohtuvad Josh Emmett ja Shane Burgos. UFC edetabelis on Emmett kaheksandal ja Burgos kümnendal kohal. Kergekeskkaalu (kuni 77,1kg) kategoorias kohtub Lyman Good Belal Muhammadiga. Samas kaaluklassis kohtub ka Jim Miller Roosevelt Robertsiga.