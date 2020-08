Populaarne naisvabavõitleja vahetab UFC barbaarsema ala vastu

Sarja täispikk nimeuts on Bare Knuckle Fighting Championships ning see tegutsenud alates 2018. aastast. Sarjas on lubatud kasutada vaid käelööke. Põlvede, küünarnukkide ja jalgadega vastast tümitada ei tohi. Lubatud on klintšimine ja nn "räpane poks".

VanZant postitas kolmapäeval Instagrami pildi sellest, kuidas ta lepingule alla kirjutab, lubades seda spordiala "põhjalikult muuta" ning. Lisaks lubas ta fännidele juba õige pea enda kohta põnevaid uudiseid.