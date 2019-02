Poolfinaalis Moisarile kaotanud taanlane: tahaks juba Mirkkoga uuesti võidelda!

Keegi ei sünni võitlejaks. Igaühest võib saada võitleja, kui ta seda soovib. Selle jaoks ei pea olema eriline. Tuleb lihtsalt endasse uskuda. Ei tohi lasta teistel öelda, et te pole piisavalt hea. Samas tuleb kuulata nende juttu, kes tahavad teile parimat. Ärge kunagi lõpetage unistamist, kuid olge eesmärkide suhtes realistlikud. Löömine on selle ala juures kõige tähtsusetum asi. On palju muud, mis on tähtsam. See on kunst ja hea võitleja ülesanne on seda märgata. See toob elus edu. Pole tähtis, kui tugevasti te lööte.



Foto: Priit Simson